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Оголошено другі п'ятірки Матчу зірок баскетбольної Суперліги

Автор: Андрій Вирва

Федерація баскетболу України оголосила другі п’ятірки на Матч зірок Суперліги.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Як і в голосуванні фанів, де визначались стартові п’ятірки All Stars, капітани обирали по два гравці в задню лінію та по три – в передню. Капітани клубів Суперліги не могли обирати гравців своєї команди.

Зірки України

Задня лінія

  • Денис Лукашов ("Прометей")
  • Олександр Сізов ("Запоріжжя")

Передня лінія

  • Богдан Близнюк ("Будівельник")
  • В’ячеслав Бобров ("Дніпро")
  • Андрій Агафонов ("Одеса")

Зірки Легіону

Задня лінія

  • Генрі Дугат ("Черкаські Мавпи")
  • Майкл Девіс ("Харківські Соколи")

Передня лінія

  • Джефф Гаррет ("Київ-Баскет")
  • Кріс Джонс ("Хімік")
  • Александар Зечевіч ("Харківські Соколи")

Визначились по 10 гравців у складах команд України та Легіона:

Україна: Ілля Сидоров ("Прометей"), Іссуф Санон ("Дніпро"), Олександр Липовий ("Прометей"), В’ячеслав Петров ("Прометей"), В’ячеслав Кравцов ("Дніпро") – старт, Денис Лукашов ("Прометей"), Олександр Сізов ("Запоріжжя"), Богдан Близнюк ("Будівельник"), В’ячеслав Бобров ("Дніпро"), Андрій Агафонов ("Одеса")

Легіон: Ді Джей Купер ("Дніпро"), Діанжело Харрісон ("Прометей"), Ді Джей Стефенс ("Прометей"), Ді Джей Кеннеді ("Прометей"), Дрю Гордон ("Будівельник") — старт, Генрі Дугат ("Черкаські Мавпи"), Майкл Девіс ("Харківські Соколи"), Джефф Гаррет ("Київ-Баскет"), Кріс Джонс ("Хімік"), Александар Зечевіч ("Харківські Соколи")

Ще по два гравці до складів команд України та Легіону обере організатор Матчу Зірок – Федерація баскетболу України. Повні ростери команд зірок Суперліги будуть оголошені 11 лютого.

Матч зірок Суперліги відбудеться 19 лютого в київському Палаці спорту о 14:00.

Нагадаємо, що раніше були оголошені стартові п’ятірки на Матч зірок Суперліги.

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Баскетбол