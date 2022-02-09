Оголошено другі п'ятірки Матчу зірок баскетбольної Суперліги

Як і в голосуванні фанів, де визначались стартові п’ятірки All Stars, капітани обирали по два гравці в задню лінію та по три – в передню. Капітани клубів Суперліги не могли обирати гравців своєї команди.

Зірки України

Задня лінія

Денис Лукашов ("Прометей")

Олександр Сізов ("Запоріжжя")

Передня лінія

Богдан Близнюк ("Будівельник")

В’ячеслав Бобров ("Дніпро")

Андрій Агафонов ("Одеса")

Зірки Легіону

Задня лінія

Генрі Дугат ("Черкаські Мавпи")

Майкл Девіс ("Харківські Соколи")

Передня лінія

Джефф Гаррет ("Київ-Баскет")

Кріс Джонс ("Хімік")

Александар Зечевіч ("Харківські Соколи")

Визначились по 10 гравців у складах команд України та Легіона:

Україна: Ілля Сидоров ("Прометей"), Іссуф Санон ("Дніпро"), Олександр Липовий ("Прометей"), В’ячеслав Петров ("Прометей"), В’ячеслав Кравцов ("Дніпро") – старт, Денис Лукашов ("Прометей"), Олександр Сізов ("Запоріжжя"), Богдан Близнюк ("Будівельник"), В’ячеслав Бобров ("Дніпро"), Андрій Агафонов ("Одеса")

Легіон: Ді Джей Купер ("Дніпро"), Діанжело Харрісон ("Прометей"), Ді Джей Стефенс ("Прометей"), Ді Джей Кеннеді ("Прометей"), Дрю Гордон ("Будівельник") — старт, Генрі Дугат ("Черкаські Мавпи"), Майкл Девіс ("Харківські Соколи"), Джефф Гаррет ("Київ-Баскет"), Кріс Джонс ("Хімік"), Александар Зечевіч ("Харківські Соколи")

Ще по два гравці до складів команд України та Легіону обере організатор Матчу Зірок – Федерація баскетболу України. Повні ростери команд зірок Суперліги будуть оголошені 11 лютого.

Матч зірок Суперліги відбудеться 19 лютого в київському Палаці спорту о 14:00.