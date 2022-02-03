Баскетбольная Суперлига объявила стартовые пятерки Матча звезд
Федерация баскетбола Украины объявила стартовые пятерки на Матч звезд Суперлиги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФБУ.
Завершилось фанатское голосование относительно стартовых пятерок на Матч звезд Суперлиги.
Болельщики определили игроков, которые начнут игру на паркете за команду Украины и Легиона.
Звезды Украины
Задняя линия
- Илья Сидоров ("Прометей") – 2749 голосов
- Иссуф Санон ("Днепр") – 2139 голосов
Передняя линия
- Александр Липовой ("Прометей") – 2031 голосов
- Вячеслав Кравцов ("Днепр") – 1904 голоса
- Вячеслав Петров ("Прометей") – 1847 голосов
Звезды Легиона
Задняя линия
- Дианжело Харрисон ("Прометей") – 2309 голосов
- Ди Джей Купер ("Днепр") – 1931 голос
Передняя линия
- Ди Джей Стефенс ("Прометей") – 3529 голосов
- Ди Джей Кеннеди ("Прометей") – 3398 голосов
- Дрю Гордон ("Будивельник") – 1999 голосов
Еще по пять игроков в каждую команду своим голосованием определят капитаны клубов Суперлиги, которым будет запрещено голосовать за своих партнеров по команде.
Двух последних баскетболистов в команде определит организатор матча – Федерация баскетбола Украины.
Матч звезд Суперлиги состоится 19 февраля в киевском Дворце спорта в 14.00.
Напомним, что матчи "Прометея" и "Киев-Баскета" в еврокубках перенесли из-за вспышки коронавируса в украинских клубах.