Объявлено штормовое предупреждение: какие регионы Украины накроет гроза

Синоптики УкрГидрометцентра объявили штормовое предупреждение на сегодня. Стало известно, какие регионы накроют грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в южных, восточных большинстве центральных областей, днем и на Прикарпатье грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Отметим, 3 августа в западных областях температура воздуха опустится до +23. Грозовые дожди будут в трех западных областях, а также на востоке страны.
Напомним, сегодня в Украине похолодает в западных областях.
Раньше синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на август.