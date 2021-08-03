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Похолодание на западе и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Вторник 03 августа 2021 08:00
Похолодание на западе и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня Фото: Украину накроют дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в западных областях температура воздуха опустится до +23. Грозовые дожди будут в трех западных областях, а также на востоке страны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Дожди сегодня во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, а также в восточных, южных и частично центральных областях.

На западе днем температура воздуха составит +23+26, а ночью +12+16.

На юге днем будет +29+31, а ночью +19+22.

На востоке ожидается днем +33+35, а ночью +17+20.

На севере днем будет +25+27, а ночью +14+17.

В центральных областях прогнозируют днем +25+28, а ночью +16+18.

Похолодание на западе и грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +25+27, а ночью +15+17.

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