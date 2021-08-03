Оголошено штормове попередження: які регіони України накриє гроза

Синоптики УкрГідрометцентру оголосили штормове попередження на сьогодні. Стало відомо, які регіони накриють грози.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу ДСНС .

Сьогодні у південних, східних, більшості центральних областей, вдень і на Прикарпатті грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, 3 серпня у західних областях температура повітря опуститься до +23. Грозові дощі будуть в трьох західних областях, а також на сході країни.