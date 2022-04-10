Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину в рамках которого планируется доставить шесть авиагрузов в течение следующих недель. Первая партия уже прибыла в нашу страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаэля Бродского в Twitter.

"Израиль запустил гуманитарный воздушный мост в Украину. В течение следующих нескольких недель шесть грузовых самолетов привезут лекарства, медикаменты, продукты питания и т. д. Первую партию уже привезли в Украину", - написал он.

Напомним, недавно премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что страна твердо стоит на стороне Украины.

При этом он подчеркнул, что Израиль создал полевой госпиталь в Украине для ухода за ранеными и делает все возможное, чтобы помочь прекратить войну России против Украины.

Напомним, Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 46-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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