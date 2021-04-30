Объявлен расширенный состав сборной Украины на сборах перед Евро-2020

Сообщается, что в расширенном списке 35 футболистов. Большинство из них - игроки украинских клубов, а также два легионера (Александр Зубков из венгерского "Ференцвароша" и Евгений Макаренко из бельгийского "Кортрейка") - прибудут в расположение 15 мая.

Также сообщается, что 15 мая команда начнет подготовительный сбор в Харькове. Остальные восемь легионеров прибудут в лагерь сине-желтых после завершения клубных сезонов.

Расширенный состав сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Андрей Лунин ("Реал Мадрид", Испания).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо").