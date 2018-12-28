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Объявлен план "перехват": в полиции прокомментировали избиение Дзидзьо

STYLERПерсона    28.12.2018 - 12:34
Объявлен план "перехват": в полиции прокомментировали избиение Дзидзьо
Дзидзьо (фото: facebook.com/dzidzio)

Правоохранительные органы активно разыскивают преступников

В Киеве неизвестные жестоко избили Дзидзьо. Как сообщалось ранее, нападавших было несколько. После нападения на Михаила Хому бандиты скрылись в неизвестном направлении на автомобиле марки Mercedes.

Кроме того, как стало известно Styler, мегапопулярный Дзидзьо знал одного из нападавших. 

Избиение певца и актера, который не так давно рассказал, обижали ли его в школе, уже прокомментировали в правоохранительных органах. В частности, в комментарии газете "Факты" один из полицейских отметил, что на артиста напали прямо посреди улицы (это произошло возле радиокомпании "Тавр" по адресу: ул. Викентия Хвойки 15/15 - Ред.).

"По городу объявлен план "перехват", - рассказали в полиции.

Объявлен план &quot;перехват&quot;: в полиции прокомментировали избиение Дзидзьо

Дзидзьо и Юлия Карпова (фото: instagram.com/dzidzio)

Отметим, что это уже не первое нападение на Дзидзьо. Так, в 2012 году на артиста напали в Каменец-Подольском, где у DZIDZIO был концерт. Тогда Михаил был атакован агрессивными молодыми людьми на площади Возрождения. Певцу разбили солнцезащитные очки, после чего звезде и его коллегам пришлось спасаться бегством.

Напомним, ранее Оля Полякова и Михаил Фома поделились своими впечатлениями от тантрического секса, который они практиковали в фильме "Свингеры".

В Киеве жестоко избили Дзидзьо: появились детали DZIDZIO стал Купидоном в новом клипе на песню "Моя Любов"
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