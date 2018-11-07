"Я изначально был морально настроен": DZIDZIO рассказал, обижали ли его в школе

Фото: DZIDZIO (instagram.com/dzidzio)

Артист считает, что родителям нужно поменьше ходить в школу

Известный украинский певец, лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, который недавно поддержал харьковскую школьницу, которую затравили из-за торта, рассказал о том, что в школе он умел себя поставить. Об этом пишет "Сегодня".

Михаил Хома отметил, что он был настроен быть сильным и поставил себя в школе так, что даже директор с ним здоровался за руку.

"Я изначально был морально настроен быть сильным. Я так поставил себя в школе, что директор, когда шла линейка, со мной единственным здоровалась за руку. Даже когда я учился в музыкальном училище на дирижера, ко мне единственному обращались на "вы", – поделился воспоминаниями DZIDZIO.

Кроме того, артист высказал мнение о том, что школа – это место, где ребенок должен адаптироваться к жизни и поэтому родители не должны туда ходить постоянно.

"Я вообще не являюсь сторонником того, чтобы родители приходили в школу. Зачем? Школа – это среда, в которой ребенок учится выживать. Дети должны сами справляться с учителями, с директорами, с учебой. Там все должны быть равными. Это мои мысли", – добавил музыкант и признался, что его мама приходила в школу, где он учился, всего раза два, так как он старался вести себя так, чтобы у нее не было необходимости посещать учебное заведение.

Кстати, ранее мы писали о том, что DZIDZIO высказался о выступлениях жены.

А также рассказывали о том, что DZIDZIO поддержал школьницу, которая стала жертвой буллинга в Харькове.

Видео: РБК-Украина