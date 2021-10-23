Объявлен отбор в набсовет "Нафтогаза" : какие требования к кандидатам
Министерство экономики объявило конкурсный отбор на четыре должности независимых членов наблюдательного НАК "Нафтогаз Украины". Документы подаются до 6 декабря 2021 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, размешенное на сайте министерства.
Как отмечается в объявлении, каждый член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" должен иметь опыт, компетенции и профессиональные навыки, которые значительно отличаются от характеристик других членов наблюдательного совета, обеспечивая таким образом разнообразие в наблюдательном совете и способность применять многообразие опыта его членов для развития и роста компании.
Требования к претендентам
- Высшее образование, в том числе (но не ограничиваясь) в области нефтяной инженерии, менеджмента и администрирования, экономики, финансов, аудита, международных отношений, права. ;
- Опыт на должности неисполнительного директора в международной публичной компании;
- Опыт на руководящих должностях в международных и региональных компаниях не менее 10 лет, предпочтение отдается крупным нефтегазовым компаниям;
- Стаж работы в различных и сложных проектах, желательно на развивающихся рынках;
- Опыт взаимодействия с представителями правительства и регуляторами в сфере энергетики; понимание нормативно-правовых актов ЕС, влияющих на отрасль, включая особенности контроля государственной помощи;
- Знание европейского энергорынка, тенденций и перспектив развития возобновляемых источников энергии;
- Наличие опыта и сети контактов в Международном инвестиционном сообществе, знание источников финансирования на рынках капитала и опыт привлечения долгового и капитального финансирования на международных рынках;
- Владение английским языком; украинский язык желателен;
- Наличие полной гражданской дееспособности;
- Отсутствие непогашенной судимости;
- Соблюдение принципов беспристрастности и добропорядочности;
- Наличие безупречной деловой репутации;
- Не должен быть и не был в течение предыдущих шести лет учредителем, акционером (участником), руководителем, членом наблюдательного совета, работником или представителем лица, к которому правительством Украины применены персональные специальные экономические или иные ограничительные меры (санкции).
Кроме того, кандидаты не должны быть связаны с "Нафтогазом".
"Каждый член наблюдательного совета должен обладать профессиональной компетенцией по крайней мере в одной из перечисленных ниже сфер. В то же время независимые члены наблюдательного совета в совокупности должны соответствовать требованиям всех перечисленных ниже профилей. При наличии двух кандидатур с одинаковыми сферами компетенции и наборами профессиональных навыков преимущество будет предоставлено лицу, которое имеет опыт на должности неисполнительного директора международной публичной компании и/или опыт на высших руководящих должностях в ведущих международных и региональных нефтегазовых компаниях, работающих в сфере добычи углеводородов", - говорится в сообщении.
Как сообщало РБК-Украина, 27 сентября Кабинет министров взял на себя функцию наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Это произошло после того, как правительство приняло решение прекратить досрочно полномочия трех членов наблюдательного совета.
Напомним, в начале сентября три члена наблюдательного совета "Нафтогаза" ушли в отставку из-за нового витка конфликта, связанного с тем, что компанию возглавляет Юрий Витренко.