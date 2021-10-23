Объявлен отбор в набсовет "Нафтогаза" : какие требования к кандидатам

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, размешенное на сайте министерства .

Как отмечается в объявлении, каждый член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" должен иметь опыт, компетенции и профессиональные навыки, которые значительно отличаются от характеристик других членов наблюдательного совета, обеспечивая таким образом разнообразие в наблюдательном совете и способность применять многообразие опыта его членов для развития и роста компании.

Требования к претендентам

Высшее образование, в том числе (но не ограничиваясь) в области нефтяной инженерии, менеджмента и администрирования, экономики, финансов, аудита, международных отношений, права. ;

Опыт на должности неисполнительного директора в международной публичной компании;

Опыт на руководящих должностях в международных и региональных компаниях не менее 10 лет, предпочтение отдается крупным нефтегазовым компаниям;

Стаж работы в различных и сложных проектах, желательно на развивающихся рынках;

Опыт взаимодействия с представителями правительства и регуляторами в сфере энергетики; понимание нормативно-правовых актов ЕС, влияющих на отрасль, включая особенности контроля государственной помощи;

Знание европейского энергорынка, тенденций и перспектив развития возобновляемых источников энергии;

Наличие опыта и сети контактов в Международном инвестиционном сообществе, знание источников финансирования на рынках капитала и опыт привлечения долгового и капитального финансирования на международных рынках;

Владение английским языком; украинский язык желателен;

Наличие полной гражданской дееспособности;

Отсутствие непогашенной судимости;

Соблюдение принципов беспристрастности и добропорядочности;

Наличие безупречной деловой репутации;

Не должен быть и не был в течение предыдущих шести лет учредителем, акционером (участником), руководителем, членом наблюдательного совета, работником или представителем лица, к которому правительством Украины применены персональные специальные экономические или иные ограничительные меры (санкции).

Кроме того, кандидаты не должны быть связаны с "Нафтогазом".

"Каждый член наблюдательного совета должен обладать профессиональной компетенцией по крайней мере в одной из перечисленных ниже сфер. В то же время независимые члены наблюдательного совета в совокупности должны соответствовать требованиям всех перечисленных ниже профилей. При наличии двух кандидатур с одинаковыми сферами компетенции и наборами профессиональных навыков преимущество будет предоставлено лицу, которое имеет опыт на должности неисполнительного директора международной публичной компании и/или опыт на высших руководящих должностях в ведущих международных и региональных нефтегазовых компаниях, работающих в сфере добычи углеводородов", - говорится в сообщении.