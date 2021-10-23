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Объявлен отбор в набсовет "Нафтогаза" : какие требования к кандидатам

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Украина, Суббота 23 октября 2021 14:00
Объявлен отбор в набсовет "Нафтогаза" : какие требования к кандидатам Фото: членов наблюдательного совета "Нафтогаза" изберут на конкурсе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики объявило конкурсный отбор на четыре должности независимых членов наблюдательного НАК "Нафтогаз Украины". Документы подаются до 6 декабря 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение, размешенное на сайте министерства.

Как отмечается в объявлении, каждый член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" должен иметь опыт, компетенции и профессиональные навыки, которые значительно отличаются от характеристик других членов наблюдательного совета, обеспечивая таким образом разнообразие в наблюдательном совете и способность применять многообразие опыта его членов для развития и роста компании.

Требования к претендентам

  • Высшее образование, в том числе (но не ограничиваясь) в области нефтяной инженерии, менеджмента и администрирования, экономики, финансов, аудита, международных отношений, права. ;
  • Опыт на должности неисполнительного директора в международной публичной компании;
  • Опыт на руководящих должностях в международных и региональных компаниях не менее 10 лет, предпочтение отдается крупным нефтегазовым компаниям;
  • Стаж работы в различных и сложных проектах, желательно на развивающихся рынках;
  • Опыт взаимодействия с представителями правительства и регуляторами в сфере энергетики; понимание нормативно-правовых актов ЕС, влияющих на отрасль, включая особенности контроля государственной помощи;
  • Знание европейского энергорынка, тенденций и перспектив развития возобновляемых источников энергии;
  • Наличие опыта и сети контактов в Международном инвестиционном сообществе, знание источников финансирования на рынках капитала и опыт привлечения долгового и капитального финансирования на международных рынках;
  • Владение английским языком; украинский язык желателен;
  • Наличие полной гражданской дееспособности;
  • Отсутствие непогашенной судимости;
  • Соблюдение принципов беспристрастности и добропорядочности;
  • Наличие безупречной деловой репутации;
  • Не должен быть и не был в течение предыдущих шести лет учредителем, акционером (участником), руководителем, членом наблюдательного совета, работником или представителем лица, к которому правительством Украины применены персональные специальные экономические или иные ограничительные меры (санкции).

Кроме того, кандидаты не должны быть связаны с "Нафтогазом".

"Каждый член наблюдательного совета должен обладать профессиональной компетенцией по крайней мере в одной из перечисленных ниже сфер. В то же время независимые члены наблюдательного совета в совокупности должны соответствовать требованиям всех перечисленных ниже профилей. При наличии двух кандидатур с одинаковыми сферами компетенции и наборами профессиональных навыков преимущество будет предоставлено лицу, которое имеет опыт на должности неисполнительного директора международной публичной компании и/или опыт на высших руководящих должностях в ведущих международных и региональных нефтегазовых компаниях, работающих в сфере добычи углеводородов", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, 27 сентября Кабинет министров взял на себя функцию наблюдательного совета НАК "Нафтогаз". Это произошло после того, как правительство приняло решение прекратить досрочно полномочия трех членов наблюдательного совета.

Напомним, в начале сентября три члена наблюдательного совета "Нафтогаза" ушли в отставку из-за нового витка конфликта, связанного с тем, что компанию возглавляет Юрий Витренко.

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Нафтогаз Украины
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