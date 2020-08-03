Оголошено конкурс з підняття затонулого танкера в Одесі

Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)

Заявки приймаються до 5 серпня

Адміністрація морських портів України оголосила конкурс по підняттю та евакуації затонулого танкера Delfi поблизу одеського пляжу "Дельфін". Заявки на виконання робіт орієнтовно приймаються до 5 серпня.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він зазначив, що після невдалих спроб судновласника здійснити підйом і евакуацію танкера, відповідальність за виконання робіт було покладено на АМПУ.

"ДП "АМПУ" вже анонсувало прозору закупівлю послуг з підйому і видалення танкера Delfi в найкоротші терміни. Оголошено конкурс з чіткими вимогами до підрядників", - написав Криклій.

Всі претенденти на виконання робіт повинні підтвердити досвід виконання подібних операцій.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року. Судновласник повинен був прибрати танкер до 20 липня, проте всі три спроби завершилися невдало. За словами Криклія, однією з причин невдачі при спробах підйому є недостатня матеріально-технічна база судновласника танкера.

Раніше РБК-Україна писало, що договір на евакуацію танкера Delfi повинні підписати до кінця серпня.

Також повідомлялося, що АМПУ розглядає кілька варіантів евакуації танкера, одним з яких - розрізання судна на дві частини.