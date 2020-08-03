ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Оголошено конкурс з підняття затонулого танкера в Одесі

Одеса, Понеділок 03 серпня 2020 11:43
Оголошено конкурс з підняття затонулого танкера в Одесі
Фото: танкер Delfi (dumskaya.net)
Автор: Игорь Литвиненко

Заявки приймаються до 5 серпня

Адміністрація морських портів України оголосила конкурс по підняттю та евакуації затонулого танкера Delfi поблизу одеського пляжу "Дельфін". Заявки на виконання робіт орієнтовно приймаються до 5 серпня.

Про це у Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він зазначив, що після невдалих спроб судновласника здійснити підйом і евакуацію танкера, відповідальність за виконання робіт було покладено на АМПУ.

"ДП "АМПУ" вже анонсувало прозору закупівлю послуг з підйому і видалення танкера Delfi в найкоротші терміни. Оголошено конкурс з чіткими вимогами до підрядників", - написав Криклій.

Всі претенденти на виконання робіт повинні підтвердити досвід виконання подібних операцій.

Нагадаємо, танкер Delfi затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року. Судновласник повинен був прибрати танкер до 20 липня, проте всі три спроби завершилися невдало. За словами Криклія, однією з причин невдачі при спробах підйому є недостатня матеріально-технічна база судновласника танкера.

Раніше РБК-Україна писало, що договір на евакуацію танкера Delfi повинні підписати до кінця серпня.

Також повідомлялося, що АМПУ розглядає кілька варіантів евакуації танкера, одним з яких - розрізання судна на дві частини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ОдесаОдесаАМПУтанкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся