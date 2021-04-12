Объявившего в тюрьме голодовку Навального пригрозили кормить насильно

Объявившего голодовку в тюрьме российского оппозиционера Алексея Навального сотрудники колонии пригрозили кормить насильно. Политик с конца марта похудел на 15 килограмм.

Об этом сообщает Reuters ссылкой на правозащитников.

Отмечается, что Навальный проводит жесткую голодовку и тюремная администрация ежедневно угрожает начать принудительное кормление оппозиционера. С момента прибытия в колонию политик похудел до 77 килограмм, потеряв в результате голодовки 15 килограмм.

Накануне сторонники Навального сообщили, что он похудел в тюрьме на 8 килограмм. Кроме того, по их словам, тюремщики не давали оппозиционеру спать по ночам.

Напомним, в конце марта российский оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку в тюрьме. Он отказывается принимать пищу, пока его не осмотрит врач, поскольку его ноги теряют чувствительность.