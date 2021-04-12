Навального, який оголосив у в'язниці голодування, пригрозили годувати насильно

Російського опозиціонера Олексія Навального, який оголосив у в'язниці голодування , співробітники колонії пригрозили годувати насильно. Політик з кінця березня схуд на 15 кілограм.

Про це повідомляє Reuters посиланням на правозахисників.

Відзначається, що Навальний проводить жорстку голодування і тюремна адміністрація щодня загрожує почати примусове годування опозиціонера. З моменту прибуття в колонію політик схуд до 77 кілограм, втративши в результаті голодовки 15 кілограм.

Напередодні прихильники Навального повідомили, що він схуд у в'язниці на 8 кілограм. Крім того, за їхніми словами, тюремники не давали опозиціонеру спати ночами.

Нагадаємо, в кінці березня російський опозиціонер Олексій Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовляється приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачають чутливість.