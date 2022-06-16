Объявит ли Путин всеобщую мобилизацию завтра: Песков дал ответ

Президент России Владимир Путин не будет в выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня объявлять о мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, передает ТАСС.
Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, назвал соответствующие зарубежные публикации лживыми вбросами.
Напомним, по данным агентства Bloomberg, Россия может объявить всеобщую мобилизацию из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии.
Кроме того, в России могут повысить возрастной ценз для призыва в армию с 40 до 49 лет и отменить обязательное требование о прохождении воинской службы для тех, кто будет служить на контракте в танковых войсках.
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