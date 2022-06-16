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Чи оголосить Путін загальну мобілізацію завтра: Пєсков відповів

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Росії Володимир Путін не буде у виступі на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) у п'ятницю, 17 червня, оголошувати про мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, передає ТАСС.

Представник Кремля, відповідаючи на запитання журналістів, назвав відповідні закордонні публікації брехливим вкиданням.

Нагадаємо, за даними агенства Bloomberg, Росія може оголосити загальну мобілізацію через великі втрати й брак особового складу в армії.

Крім того, в Росії можуть підвищити віковий ценз для призову в армію з 40 до 49 років і скасувати обов'язкову вимогу про проходження військової служби для тих, хто служитиме на контракті в танкових військах.

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Мобілізація в Росії