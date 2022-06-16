Чи оголосить Путін загальну мобілізацію завтра: Пєсков відповів

Президент Росії Володимир Путін не буде у виступі на Петербурзькому міжнародному економічному форумі (ПМЕФ) у п'ятницю, 17 червня, оголошувати про мобілізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, передає ТАСС .

Нагадаємо, за даними агенства Bloomberg, Росія може оголосити загальну мобілізацію через великі втрати й брак особового складу в армії.

Крім того, в Росії можуть підвищити віковий ценз для призову в армію з 40 до 49 років і скасувати обов'язкову вимогу про проходження військової служби для тих, хто служитиме на контракті в танкових військах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.