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Россия может повысить призывной возраст с 40 до 49 лет из-за дефицита живой силы, - ISW

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Москва, Среда 15 июня 2022 05:10
Россия может повысить призывной возраст с 40 до 49 лет из-за дефицита живой силы, - ISW Россия может увеличить призывной возраст до 49 лет (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Российское военное руководство намерено расширить резерв новобранцев, манипулируя служебными требованиями. В РФ могут повысить возрастной ценз для призыва в армию с 40 до 49 лет и отменить обязательное требование о прохождении воинской службы для тех, кто будет служить на контракте в танковых войсках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Этот шаг демонстрирует растущую в России нехватку кадров для восполнения потерь боевых частей. В перспективе российское военное руководство, скорее всего, продолжит усилия по расширению резерва подходящих новобранцев, внося изменения в нормативные документы, регулирующие правила призыва на срочную и контрактную службу.

Ранее сообщалось, что в России активно восстанавливают боеспособность выведенных на переформирование войсковых соединений. Из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии, в регионах РФ могут объявить всеобщую мобилизацию.

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