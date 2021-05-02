Без объятий и поцелуев: Степанов призвал "праздновать Пасху сдержанно"

Министр отметил, что правительство не вводило дополнительных ограничений на период пасхальных праздников, потому что "благодаря нашим совместным усилиям эпидемия пошла на спад".

"Давайте сделаем все, чтобы защитить себя и близких в этот день. Попросите ваших родственников пожилых людей остаться дома - сходите в церковь их и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь", - написал Степанов.

Он призвал избегать скоплений людей, а также праздновать в узком семейном круге.

"Впереди у нас будет еще много праздников. А сегодня - прошу праздновать сдержанно, с соблюдением рекомендаций наших эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период", - добавил министр.