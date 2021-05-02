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Без обіймів і поцілунків: Степанов закликав "святкувати Великдень стримано"

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців до "стриманого святкування Великодня". За його словами, це необхідно, щоб не допустити нового спалаху коронавірусу.

Про це Степанов написав в Facebook.

Міністр зазначив, що уряд не вводило додаткових обмежень на період великодніх свят, тому що "завдяки нашим спільним зусиллям епідемія пішла на спад".

"Давайте зробимо все, щоб захистити себе і близьких в цей день. Попросіть ваших родичів літніх людей залишитися вдома - сходіть до церкви їх і принесіть їм додому вже освячену пасочку і ковбаску. Це така дрібниця для вас, але вона може врятувати комусь життя ", - написав Степанов.

Він закликав уникати скупчень людей, а також святкувати у вузькому сімейному колі.

"Попереду у нас буде ще багато свят. А сьогодні - прошу святкувати стримано, з дотриманням рекомендацій наших епідеміологів, залишивши обійми і поцілунки на більш безпечний період", - додав міністр.

Нагадаємо, раніше уряд України відмовився посилювати карантин на Великдень, однак закликало проводити богослужіння онлайн, а в разі відвідування церков - дотримуватися соціальну дистанцію і масковий режим. Освячувати великодні кошики будуть на вулиці протягом усього дня.

Відзначимо, за вчора в Україні виявили 5094 нових випадки коронавірусу. При цьому підтвердили 160 летальних випадків і понад 3 тисячі госпіталізацій.

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