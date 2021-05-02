Без обіймів і поцілунків: Степанов закликав "святкувати Великдень стримано"

Міністр зазначив, що уряд не вводило додаткових обмежень на період великодніх свят, тому що "завдяки нашим спільним зусиллям епідемія пішла на спад".

"Давайте зробимо все, щоб захистити себе і близьких в цей день. Попросіть ваших родичів літніх людей залишитися вдома - сходіть до церкви їх і принесіть їм додому вже освячену пасочку і ковбаску. Це така дрібниця для вас, але вона може врятувати комусь життя ", - написав Степанов.

Він закликав уникати скупчень людей, а також святкувати у вузькому сімейному колі.

"Попереду у нас буде ще багато свят. А сьогодні - прошу святкувати стримано, з дотриманням рекомендацій наших епідеміологів, залишивши обійми і поцілунки на більш безпечний період", - додав міністр.