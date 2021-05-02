Без обіймів і поцілунків: Степанов закликав "святкувати Великдень стримано"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав українців до "стриманого святкування Великодня". За його словами, це необхідно, щоб не допустити нового спалаху коронавірусу.
Про це Степанов написав в Facebook.
Міністр зазначив, що уряд не вводило додаткових обмежень на період великодніх свят, тому що "завдяки нашим спільним зусиллям епідемія пішла на спад".
"Давайте зробимо все, щоб захистити себе і близьких в цей день. Попросіть ваших родичів літніх людей залишитися вдома - сходіть до церкви їх і принесіть їм додому вже освячену пасочку і ковбаску. Це така дрібниця для вас, але вона може врятувати комусь життя ", - написав Степанов.
Він закликав уникати скупчень людей, а також святкувати у вузькому сімейному колі.
"Попереду у нас буде ще багато свят. А сьогодні - прошу святкувати стримано, з дотриманням рекомендацій наших епідеміологів, залишивши обійми і поцілунки на більш безпечний період", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше уряд України відмовився посилювати карантин на Великдень, однак закликало проводити богослужіння онлайн, а в разі відвідування церков - дотримуватися соціальну дистанцію і масковий режим. Освячувати великодні кошики будуть на вулиці протягом усього дня.
Відзначимо, за вчора в Україні виявили 5094 нових випадки коронавірусу. При цьому підтвердили 160 летальних випадків і понад 3 тисячі госпіталізацій.