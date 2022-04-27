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Обвинят Украину. Россия готовит ракетный удар по Приднестровью, - Генштаб

Фото: Россия готовит ракетный удар по Приднестровью (nationalinterest.org)
Автор: Наталия Гурковская

Россия готовит очередную провокацию против Украины. На этот раз Кремль планирует нанести ракетный удар по территории непризнанного Приднестровья и обвинить в нем Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Юг"/Operational Command "South".

"Вражеские силы готовят провокации с ракетными ударами по Приднестровью, чтобы обвинить Украину в нападении на непризнанную республику", - говорится в сообщении.

Украинцев просят сохранять спокойствие и выдержку, соблюдать меры безопасности и не доверяйте российской пропаганде

"Помните, никакая брань или пересмотр не стоит человеческой жизни и не должна быть толчком к разрушению страны. Не распространяйте фото и видео с мест попадания и возобновляемых работ. Только вместе победим, потому что наша сила в единстве", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в Приднестровье приведены в боевую готовность после инцидентов со взрывами и обстрелами.

Украинская сторона полагает, что такими провокациями Россия пытается втянуть оккупированный регион в войну против Украины.

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