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Звинуватять Україну. Росія готує ракетний удар по Придністров'ю, - Генштаб

Фото: Росія готує ракетний удар по Придністров'ю (nationalinterest.org)
Автор: Наталія Гурковська

Росія готує чергову провокацію проти України. Цього разу Кремль планує завдати ракетного удару по території невизнаного Придністров'я та звинуватити у ньому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Оперативного командування "Південь"/Operational Command "South".

"Ворожі сили готують провокації з ракетними ударами по Придністров'ю, щоб звинуватити Україну в нападі на невизнану республіку", - йдеться у повідомленні.

Українців просять зберігати спокій та витримку, дотримуватися заходів безпеки та не довіряйте російській пропаганді

"Пам'ятайте, жодна лайка або перегляд не вартий людського життя і не повинна бути поштовхом до руйнування країни. Не поширюйте фото та відео з місць попадання та відновлюваних робіт. Тільки разом переможемо, тому що наша сила в єдності", - наголосили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в Придністров'ї приведені в бойову готовність після інцидентів з вибухами і обстрілами.

Українська сторона вважає, що такими провокаціями Росія намагається втягнути окупований регіон у війну проти України.

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ПриднестровьеВійна в Україні