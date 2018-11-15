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Обвиняемый в рассылке бомб в США не признал свою вину

Новости » Политика    15.11.2018 - 23:23
Обвиняемый в рассылке бомб в США не признал свою вину
Фото: подозреваемый по делу (twitter.com/rodkelly50)

Сизар Сэйак обвиняется по 30 пунктам

Обвиняемый в рассылке бомб в США Сизар Сэйак отказался в четверг в суде признать свою вину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как постановил судья Джед Ракофф, слушания по существу по данному делу начнутся в июле 2019 года.

Отметим, прокуроры обвиняют 56-летнего Сэйака по 30 пунктам, включая множество эпизодов использования оружия массового уничтожения, а также транспортировку взрывных устройств из одного штата в другой. Если жюри присяжных признает Сэйака виновным, ему может грозить пожизненное тюремное заключение.

Так, по версии следствия, Сэйак разослал по почте более десятка самодельных бомб. В число адресатов входили экс-президент США Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон, финансист Джордж Сорос, актер Роберт Де Ниро. Все они известны либеральными взглядами и критикой действующего президента.

Напомним, ранее сообщалось, что арестованный по подозрению в рассылке бомб топ-демократам Соединенных Штатов Америки в соцсетях писал о "русских братьях" и распространял пропагандистские ссылки, отражающие взгляды Кремля на войну в Сирии.

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