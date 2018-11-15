Звинувачений в розсилці бомб в США не визнав свою провину

Фото: підозрюваний у справі (twitter.com/rodkelly50)

Сизар Сейак звинувачується за 30 пунктами

Звинувачений в розсилці бомб в США Сизар Сейак відмовився в четвер в суді визнати свою провину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як постановив суддя Джед Ракофф, слухання по суті у даній справі почнуться в липні 2019 року.

Зазначимо, прокурори звинувачують 56-річного Сейака по 30 пунктам, включаючи безліч епізодів використання зброї масового знищення, а також транспортування вибухових пристроїв з одного штату в інший. Якщо журі присяжних визнає Сейака винним, йому може загрожувати довічне тюремне ув'язнення.

Так, за версією слідства, Сейак розіслав по пошті більше десятка саморобних бомб. До числа адресатів входили екс-президент США Барак Обама, колишній держсекретар Хілларі Клінтон, фінансист Джордж Сорос, актор Роберт Де Ніро. Всі вони відомі ліберальними поглядами і критикою чинного президента.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заарештований за підозрою в розсилці бомб топ-демократам Сполучених Штатів Америки в соцмережах писав про "російських братів" і поширював пропагандистські посилання, що відображають погляди Кремля на війну в Сирії.