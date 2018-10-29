Обвиняемому в госизмене переводчику Гройсмана продлили арест

Фото: Станислав Ежов (УНИАН)

Ежову продлили срок содержания под стражей до 27 декабря

В Голосеевском суде города Киева сегодня, 29 октября, бывшему переводчику премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станиславу Ежову, которого подозревают в государственной измене, продлили срок содержания под стражей еще на два месяца. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил адвокат Ежова Ввлентин Рыбин.

"Конечно суд продлил содержание под стражей на два месяца. Другого варианта не могло быть. Продолжили до 27 декабря", - сказал он.

На одном из прошлых заседаний сторона обвинения также заявила об имеющихся доказательствах общения обвиняемого с гражданином России, который является сотрудником российской разведки.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники Службы безопасности задержали агента российских спецслужб в Секретариате Кабинета министров Украины. Им оказался Станислав Ежов. 22 декабря 2017 года суд избрал Ежову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 февраля.

Как писало РБК-Украина, в конце августа Ежов заявил, что доказательства прокуратуры не доказывают его вину. Добавим также, что адвокат Валентин Рыбин заявил, что его обвиняемый разглашал информацию, которая не является гостайной.