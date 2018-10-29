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Обвинуваченому у держзраді перекладачеві Гройсмана продовжили арешт

Новини » Суспільство    29.10.2018 - 15:37
Фото: Станіслав Єжов (УНІАН)
Фото: Станіслав Єжов (УНІАН)

Єжову продовжили термін утримання під вартою до 27 грудня

У Голосіївському суді міста Києва сьогодні, 29 жовтня, колишньому перекладачеві прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіславу Єжову, якого підозрюють в державній зраді, продовжили термін утримання під вартою ще на два місяці. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Єжова Ввлентін Рибін.

"Звичайно суд продовжив утримання під вартою на два місяці. Іншого варіанту не могло бути. Продовжили до 27 грудня", - сказав він.

На одному з минулих засідань сторона звинувачення також заявила про наявні докази спілкування обвинуваченого з громадянином Росії, який є співробітником російської розвідки.

Нагадаємо, 20 грудня 2017 року співробітники Служби безпеки затримали агента російських спецслужб в Секретаріаті Кабінету міністрів України. Ним виявився Станіслав Єжов. 22 грудня 2017 року суд обрав Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 лютого.

Як повідомляло РБК-Україна, в кінці серпня Єжов заявив, що докази прокуратури не доводять його провину. Додамо також, що адвокат Валентин Рибін заявив, що його обвинувачений розголошував інформацію, яка не є держтаємницею.

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