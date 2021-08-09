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Обвиняемого в убийстве Веремия отпустили под ночной домашний арест

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 16:15
Обвиняемого в убийстве Веремия отпустили под ночной домашний арест Фото: Павел Бялай (facebook.com/HeavenlyHundredLawyers)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 9 августа суд изменил меру пресечения для Павла Бялая, который обвиняется в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. С содержания под стражей его отпустили под ночной домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОО "Адвокатская совещательная группа".

"Шевченковский суд 9 августа 2021 года отпустил из-под стражи Павла Бялая и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Указано, что на заседании коллегия рассматривала ходатайство прокурора о продлении ареста Бялая. Однако, судья приняла решение изменить меру пресечения.

Известно, что Павел Бялай является "правой рукой" Юрия Крысина по версии следствия.

В частности, он обвиняется в том, что стрелял в автомобиль такси, в котором ехал журналист Вячеслав Веремий в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Известно, что Бялай обвиняемый как в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, так и в других преступлениях за:

  • п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (убийство из хулиганских побуждений по предварительному сговору);
  • ч. 2 ст. 296 (групповое хулиганство);
  • ч. 2 ст. 15 (Покушение на совершение преступления);
  • ст. 340 (препятствование собранию);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УКУ.

Напомним, суд освободил организатора "титушек" на Майдане Юрия Крысина от уголовной ответственности по трем статьям.

В частности, по обвинениям в похищении активиста Евромайдана, хулиганстве и препятствовании митингам.

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