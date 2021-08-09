Обвиняемого в убийстве Веремия отпустили под ночной домашний арест

Сегодня, 9 августа суд изменил меру пресечения для Павла Бялая, который обвиняется в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. С содержания под стражей его отпустили под ночной домашний арест.

"Шевченковский суд 9 августа 2021 года отпустил из-под стражи Павла Бялая и избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Указано, что на заседании коллегия рассматривала ходатайство прокурора о продлении ареста Бялая. Однако, судья приняла решение изменить меру пресечения.

Известно, что Павел Бялай является "правой рукой" Юрия Крысина по версии следствия.

В частности, он обвиняется в том, что стрелял в автомобиль такси, в котором ехал журналист Вячеслав Веремий в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года.

Известно, что Бялай обвиняемый как в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, так и в других преступлениях за: