Обвинуваченого у вбивстві Веремія відпустили під нічний домашній арешт

Сьогодні, 9 серпня суд змінив запобіжний захід для Павла Бялая, який обвинувачується у вбивстві журналіста В’ячеслава Веремія. З тримання під вартою його відпустили під нічний домашній арешт.

"Шевченківський суд 9 серпня 2021 року відпустив з-під варти Павла Бялая та обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що на засіданні колегія розглядала клопотання прокурора про продовження арешту Бялая. Однак, суддя прийняла рішення змінити запобіжний захід.

Відомо, що Павло Бялай є "правою рукою" Юрія Крисіна за версією слідства.

Зокрема, він обвинувачується в тому, що стріляв в автомобіль таксі, в якому їхав журналіст В'ячеслав Веремій в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року.

Відомо, що Бялай обвинувачений як у вбивстві журналіста В'ячеслава Веремія, так і в інших злочинах за: