Обвинительное заключение против Нетаньяху направили в Кнессет

Юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит направил в Кнессет обвинительное заключение против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщают израильские СМИ.

Сообщается, что обвинительное заключение против Нетаньяху направлено спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну. В письме Мандельблит отмечает, что обвинительное заключение представят в окружном суде Иерусалима, который будет слушать дело Нетаньяху.

Также сообщается, что с сегодняшнего дня начался отсчет 30 дней, в течение которых Нетаньяху может запросить у Кнессета парламентский иммунитет. Однако из-за политического кризиса до сих пор не сформирована организационная комиссия Кнессета, прерогативой которой и являются вопросы иммунитета.

Напомним, ранее против Нетаньяху выдвинули официальные обвинения в коррупции. Израильского премьера обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве, однако сам он отрицает их и говорит, что он является жертвой "охоты на ведьм".

Кроме того, он посчитал выдвинутые против него обвинения попыткой государственного переворота.