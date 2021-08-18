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Обвинили в измене: в Беларуси посадили на 10 лет экс-посла страны в Литве

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Беларусь, Среда 18 августа 2021 18:34
Обвинили в измене: в Беларуси посадили на 10 лет экс-посла страны в Литве Фото: Беларусь заключила собственного экс-посла в Литве на 10 лет за измену (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Минский суд заключил в тюрьму на десять лет бывшего сотрудника МИД Беларуси Александра Соколовского. Мужчину обвиняют в, якобы, измене родине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zerkalo.

Отмечается, что лишение свободы мужчины не связано с событиями, которые сегодня происходят на территории Беларуси.

Известно, что задержали Соколовского еще в 2019 году. В течение почти двух лет, он находился в СИЗО КГБ. Мужчина знал о том, что его задержат, однако подробностей дела никогда не разглашал. По словам знакомых Соколовского, это как-то связано с его работой послом в Литве около 10-20 лет назад.

Отметим, что мужчину осудили на 10 лет заключения за измену родине.

Обвинили в измене: в Беларуси посадили на 10 лет экс-посла страны в ЛитвеФото: Олександр Соколовский (Zerkalo)

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