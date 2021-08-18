Обвинили в измене: в Беларуси посадили на 10 лет экс-посла страны в Литве
Фото: Беларусь заключила собственного экс-посла в Литве на 10 лет за измену (Виталий Носач, РБК-Украина)
Минский суд заключил в тюрьму на десять лет бывшего сотрудника МИД Беларуси Александра Соколовского. Мужчину обвиняют в, якобы, измене родине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание Zerkalo.
Отмечается, что лишение свободы мужчины не связано с событиями, которые сегодня происходят на территории Беларуси.
Известно, что задержали Соколовского еще в 2019 году. В течение почти двух лет, он находился в СИЗО КГБ. Мужчина знал о том, что его задержат, однако подробностей дела никогда не разглашал. По словам знакомых Соколовского, это как-то связано с его работой послом в Литве около 10-20 лет назад.
Отметим, что мужчину осудили на 10 лет заключения за измену родине.
Фото: Олександр Соколовский (Zerkalo)