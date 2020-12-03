В Офисе генерального прокурора расценивают обвинения генпрокурора Ирины Венедиктовой со стороны НАБУ в незамене прокурора в производстве по формуле "Роттердам+" как попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и Офис генпрокурора.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном в четверг вечером пресс-службой Офиса генпрокурора.

"… следует отметить, что в течение следствия никем не высказывалось сомнений в его (прокурора - ред.) эффективности и не стоял вопрос о необходимости замены прокурора в производстве, в том числе и в связи с его возможной заинтересованностью в предотвращении публичного судебного разбирательства противоправных действий должностных лиц НКРЭКУ и представителей группы компаний-бенефициаров", - говорится в заявлении.

Однако, добавляют в Офисе, сразу после принятия прокурором САП Виталием Пономаренко, который является самостоятельным в своей процессуальной деятельности, решения о закрытии уголовного производства возник ряд вопросов относительно эффективности следствия и необходимости в замене прокурора в производстве.

В Офисе отмечают, что 11 ноября 2020 года Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении заявления детективов НАБУ об отводе прокурора САП в указанном уголовном производстве, "а потому отсутствуют какие-либо доказательства его возможной ангажированности".

"В настоящее время вопрос о необходимости замены прокурора в этом уголовном производстве изучается, и окончательное решение будет принято после полной и всесторонней проверки всех обстоятельств дела", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

"При этом, пока усматривается, что НАБУ совершаются попытки скрыть неэффективное досудебное расследование, перекладывая обвинения на прокуроров САП и Офис генерального прокурора, одновременно пытаясь без наличия необходимых достаточных доказательств и их убедительности направить уголовное производство с обвинительным актом в суд", - говорится в заявлении.

При этом в Офисе генпрокурора подчеркивают, что в их распоряжении остаются только 2 дня из установленного ст. 219 УПК Украины срока досудебного расследования.

Напомним, 17 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". С 17 ноября это решение вступило в законную силу и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто прокуратурой 28 августа из-за отсутствия состава преступления. Это решение вскоре подтвердил Офис генерального прокурора.

В сентябре ВАКС признал закрытие дела "Роттердам+" полностью законным и обоснованным, изучив собранные по 3,5 года материалы следствия. Суд пришел к выводу, что нет доказательств совершения преступления и причинения вреда от действия формулы.

Однако 27 октября ВАКС пересмотрел свое решение по делу "Роттердам+"и отменил постановление прокуратуры о закрытии дела.