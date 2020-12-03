Звинуваченнями Венедиктової у справі "Роттердам+" НАБУ намагається приховати неефективне розслідування, - ОГУ

В Офісі генерального прокурора розцінюють обвинувачення генпрокурора Ірини Венедиктової з боку НАБУ в незаміні прокурора в провадженні по формулі "Роттердам+" як спробу приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП та Офісу генпрокурора.

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій в четвер увечері прес-службою Офісу генпрокурора.

"... слід зазначити, що протягом слідства ніким не висловлювалося сумнівів у його (прокурора - ред.) ефективності і не стояло питання про необхідність заміни прокурора у провадженні, в тому числі і у зв'язку з його можливою зацікавленістю у запобіганні публічного судового розгляду протиправних дій посадових осіб НКРЕКП і представників групи компаній-бенефіціарів", - йдеться в заяві.

Однак, додають в Офісі, відразу після прийняття прокурором САП Віталієм Пономаренком, який є самостійним у своїй процесуальній діяльності, рішення про закриття кримінального провадження виникло ряд питань щодо ефективності слідства і необхідності заміни прокурора у справі.

В Офісі відзначають, що 11 листопада 2020 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні заяви детективів НАБУ про відвід прокурора САП у зазначеному кримінальному провадженні, а тому відсутні будь-які докази його можливої заангажованості".

"Зараз питання про необхідність заміни прокурора в цьому кримінальному провадженні вивчається, і остаточне рішення буде прийнято після повної і всебічної перевірки усіх обставин справи", - підкреслюють в Офісі генпрокурора.

"При цьому, поки вбачається, що НАБУ здійснюються спроби приховати неефективне досудове розслідування, перекладаючи звинувачення на прокурорів САП і Офіс генерального прокурора, одночасно намагаючись без наявності необхідних достатніх доказів та їх переконливості направити кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду", - йдеться в заяві.

При цьому в Офісі генпрокурора підкреслюють, що в їх розпорядженні залишаються лише 2 дні з встановленого ст. 219 КПК України строку досудового розслідування.

Нагадаємо, 17 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду остаточно визнала законним і обґрунтованим закриття справи "Роттердам+". З 17 листопада це рішення вступило в законну силу і подальшому оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, справу "Роттердам+" було закрито прокуратурою 28 серпня через відсутність складу злочину. Це рішення незабаром підтвердив Офіс генерального прокурора.

У вересні ВАКС визнав закриття справи "Роттердам+" повністю законним і обґрунтованим, вивчивши зібрані за 3,5 року матеріали слідства. Суд прийшов до висновку, що немає доказів вчинення злочину і заподіяння шкоди від дії формули.

Проте 27 жовтня ВАКС переглянув своє рішення у справі "Роттердам+"і скасував постанову прокуратури про закриття справи.