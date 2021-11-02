"Компания воспринимает надуманные обвинения системного оператора, как часть политического давления в ответ на последовательную и принципиальную позицию в отношении недопустимости импорта электроэнергии из России и Беларуси, и это является попыткой переложить ответственность за провальную энергетическую политику страны с государственных чиновников на энергетиков и шахтеров", - говорится в заявлении "ДТЭК Энерго".

В компании подчеркнули, что ТЭС компании последние три месяца работает сверх плана, компенсируя простой государственных ТЭС и ТЭЦ.

"Именно благодаря сверхусилиям энергетиков и шахтёров ДТЭК, энергосистема продолжает функционировать в условия искусственно созданного кризиса в государственной генерации", - отметили в компании.

В "ДТЭК Энерго" заявили, что несмотря на беспрецедентный кризис и рекордные цены на энергоресурсы, компания импортировала в страну более 300 тыс. тонн угля, оказав безоплатную поддержку государственным ТЭС. В ближайшее время компания ожидает еще 4 партии угля из США.

Напомним, 2 ноября "Укрэнерго" признало невозможность балансировать энергосистему без помощи из Беларуси.

"Укрэнерго" запросила аварийную помощь из Беларуси. Причиной стала почти полная остановка государственных ТЭС, снижение производства возобновляемыми источниками энергии и дефицит мощности частных ТЭС.