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Звинувачення "Укренерго" щодо ТЕС надумані і є частиною політичного тиску, - ДТЕК

Автор: Артем Горовенко

Компанія "ДТЕК Енерго" розцінює звинувачення "Укренерго" на адресу ТЕС компанії як частину політичного тиску.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанія.

"Компанія сприймає надумані звинувачення системного оператора, як частину політичного тиску у відповідь на послідовну і принципову позицію щодо неприпустимості імпорту електроенергії з Росії та Білорусі, і це є спробою перекласти відповідальність за провальну енергетичну політику країни з чиновників на енергетиків і шахтарів", - йдеться в заяві "ДТЕК Енерго".

У компанії підкреслили, що ТЕС компанії останні три місяці працює понад план, компенсуючи простий державних ТЕС і ТЕЦ.

"Саме завдяки надзусиллям енергетиків і шахтарів ДТЕК, енергосистема продовжує функціонувати в умови штучно створеної кризи в державній генерації", - зазначили в компанії.

У "ДТЕК Енерго" заявили, що попри безпрецедентну кризу і рекордні ціни на енергоресурси, компанія імпортувала в країну понад 300 тис.тонн вугілля, надавши безоплатну підтримку державним ТЕС. Найближчим часом компанія очікує ще 4 партії вугілля з США.

Нагадаємо, 2 листопада "Укренерго" визнало неможливість балансувати енергосистему без допомоги з Білорусі.

"Укренерго" запросила аварійну допомогу з Білорусі. Причиною стала майже повна зупинка державних ТЕС, зниження виробництва відновлюваними джерелами енергії та дефіцит потужності приватних ТЕС.

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ДТЕКУкренерго