Обвинение против мэра Коростышева направили в суд

Фото: Иван Кохан (korostyshiv-rada.gov.ua)

Ивана Кохана обвиняют в служебной халатности, повлекшей нанесение ущерба в 806 тысяч гривен

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мэра Коростышева Ивана Кохана, который нанес ущерб госбюджету в 806 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что обвинительный акт направлен по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

"По данным следствия, чиновник, не проверив достоверность внесенных сведений, подписал официальные документы о стоимости выполненных подрядчиком работ при ремонте дорог городских улиц и акты приемки выполненных работ, которые не соответствовали фактическим, так как были завышены", - сообщили в ОГП.

Служебная халатность повлекла тяжкие последствия государственным интересам на сумму свыше 806 тыс грн.

Напомним, 24 декабря Служба безопасности Украины сообщила о подозрении мэру Коростышева Ивану Кохану за растрату более 800 тысяч гривен при строительстве автомобильных дорог.

Также РБК-Украина писало, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отпустил под залог в 10 млн гривен главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна. Его обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч долларов.