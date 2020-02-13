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Звинувачення проти мера Коростишева направили до суду

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 16:48
Звинувачення проти мера Коростишева направили до суду
Фото: Іван Кохан (korostyshiv-rada.gov.ua)

Івана Кохана звинувачують у службовій недбалості, що спричинила нанесення збитків 806 тисяч гривень

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно мера Коростишева Івана Кохана, який завдав шкоди держбюджету 806 тисяч гривень. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що обвинувальний акт направлений ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість).

"За даними слідства, чиновник, не перевіривши достовірність внесених відомостей, підписав офіційні документи про вартість виконаних підрядником робіт при ремонті доріг міських вулиць і акти приймання виконаних робіт, які не відповідали фактичним, так як були завищені", - повідомили в ОГП.

Службова недбалість спричинила тяжкі наслідки державним інтересам на суму понад 806 тис грн.

Нагадаємо, 24 грудня Служба безпеки України повідомила про підозрі меру Коростишева Івану Кохану за розтрату понад 800 тисяч гривень при будівництві автомобільних доріг.

Також РБК-Україна писало, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відпустив під заставу в 10 млн гривень голову Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна. Його звинувачують в отриманні хабара в розмірі 400 тисяч доларів.

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