UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Обвалилася частина цеху: як виглядає завод у Волгограді після удару "Фламінго"

20:53 13.09.2026 Нд
1 хв
Кадри зробили з території наразі закритої промзони
aimg Валерія Абабіна
Фото: З'явились фото наслідків атаки на хімічне підприємство РФ (volgpp. orgs. biz)

З'явилися кадри наслідків удару українських ракет FP-5 "Фламінго" по підприємству "Волгоградпромпроект" у Росії. На знімках видно масштаби руйнувань головного виробничого цеху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Що видно на кадрах

За даними моніторингових ресурсів, кадри зроблено з території закритої промислової зони. На знімках об'єктивного контролю видно, що внаслідок удару ракети FP-5 "Фламінго" частину головного виробничого цеху розміром близько 20 на 15 метрів повністю зруйновано - вона обвалилася.

Фото з тереторії підприємству "Волгоградпромпроект" після атаки FP-5 "Фламінго" (Exilenova+)

Що кажуть у Росії

Російські ресурси стверджують, що ціллю атаки було не місто Волгоград, а саме підприємство. За їхніми твердженнями, ППО нібито "відпрацювала штатно", а пошкодження в місті від уламків незначні - зокрема, горів ліс біля Волги.

Нагадаємо, удар по "Волгоградпромпроекту" стався в ніч на 11 вересня. Як повідомляли у Fire Point, Сили оборони атакували підприємство крилатими ракетами FP-5 "Фламінго", після чого на його території спалахнула пожежа.

ТОВ "Волгоградпромпроект" перебуває під санкціями США за роботу на російський військово-промисловий комплекс. Підприємство виробляє фероценовмісні каталізатори горіння та технології виробництва хімічних речовин

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВолгоградРакетна атака