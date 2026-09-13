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Обвалилась часть цеха: как выглядит завод в Волгограде после удара "Фламинго"

20:53 13.09.2026 Вс
1 мин
Кадры сделали с территории закрытой промзоны
aimg Валерия Абабина
Фото: Появились фото последствий атаки на химическое предприятие РФ (volgpp. orgs. biz)

Появились кадры последствий удара украинских ракет FP-5 "Фламинго" по предприятию "Волгоградпромпроект" в России. На снимках видны масштабы разрушений главного производственного цеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал Exilenova+ .

Что видно на кадрах

По данным мониторинговых ресурсов, кадры сделаны с территории закрытой промышленной зоны. На снимках объективного контроля видно, что в результате удара ракеты FP-5 "Фламинго" часть главного производственного цеха размером около 20 на 15 метров полностью разрушена - она рухнула.

Фото с территории предприятию "Волгоградпромпроект" после атаки FP-5 "Фламинго" (Exilenova+)

Что говорят в России

Российские ресурсы утверждают, что целью атаки был не город Волгоград, а само предприятие. По их утверждениям, ПВО якобы "отработало штатно", а повреждения в городе от обломков незначительны - в частности, горел лес у Волги.

Напомним, удар по "Волгоградпромпроекту" произошел в ночь на 11 сентября. Как сообщали в Fire Point , Силы обороны атаковали предприятие крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго", после чего на его территории вспыхнул пожар.

ООО "Волгоградпромпроект" находится под санкциями США за работу на российский военно-промышленный комплекс. Предприятие производит ферросодержащие катализаторы горения и технологии производства химических веществ.

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