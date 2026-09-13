Обвалилась часть цеха: как выглядит завод в Волгограде после удара "Фламинго"

Что видно на кадрах

По данным мониторинговых ресурсов, кадры сделаны с территории закрытой промышленной зоны. На снимках объективного контроля видно, что в результате удара ракеты FP-5 "Фламинго" часть главного производственного цеха размером около 20 на 15 метров полностью разрушена - она рухнула.

Фото с территории предприятию "Волгоградпромпроект" после атаки FP-5 "Фламинго" (Exilenova+)

Что говорят в России

Российские ресурсы утверждают, что целью атаки был не город Волгоград, а само предприятие. По их утверждениям, ПВО якобы "отработало штатно", а повреждения в городе от обломков незначительны - в частности, горел лес у Волги.