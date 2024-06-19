Обвалення на Повітрофлотському шляхопроводі в Києві: вулицю Борщагівську відкрили для авто

Нагадаємо, у Києві 19 червня обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу. Обійшлося без постраждалих. Проте аварія вплинула на рух авто і громадського транспорту. У КМДА повідомили, що ремонт шляхопроводу планували провести у 2024 році.

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