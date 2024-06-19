Обрушение на Воздухофлотском путепроводе в Киеве: улицу Борщаговскую открыли для авто

Напомним, в Киеве 19 июня обрушилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода . Обошлось без пострадавших. Однако авария повлияла на движение авто и общественного транспорта. В КГГА сообщили, что ремонт путепровода планировалось провести в 2024 году.

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