Обвалення на Повітрофлотському шляхопроводі в Києві: вулицю Борщагівську відкрили для авто
У Києві після усунення перешкод, що виникли внаслідок обвалення частини Повітрофлотського шляхопроводу, відкрито рух автотранспорту вулицею Борщагівською.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Рух автотранспорту вулицею Борщагівською під Повітрофлотським шляхопроводом повністю відновлено", - йдеться в повідомленні міської адміністрації.
У КМДА запевняють, що вранці 20 червня трамваї № 1, 3 курсуватимуть за звичайним графіком.
У каналі мерії опублікували відео.
Нагадаємо, у Києві 19 червня обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу. Обійшлося без постраждалих. Проте аварія вплинула на рух авто і громадського транспорту. У КМДА повідомили, що ремонт шляхопроводу планували провести у 2024 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.