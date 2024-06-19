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Обвалення на Повітрофлотському шляхопроводі в Києві: вулицю Борщагівську відкрили для авто

Середа 19 червня 2024 23:29
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Обвалення на Повітрофлотському шляхопроводі в Києві: вулицю Борщагівську відкрили для авто Фото: відновлений рух по вулиці Борщагівській у Києві (скріншот з відео КМДА)
Автор: Вадим Ребрина

У Києві після усунення перешкод, що виникли внаслідок обвалення частини Повітрофлотського шляхопроводу, відкрито рух автотранспорту вулицею Борщагівською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Рух автотранспорту вулицею Борщагівською під Повітрофлотським шляхопроводом повністю відновлено", - йдеться в повідомленні міської адміністрації.

У КМДА запевняють, що вранці 20 червня трамваї № 1, 3 курсуватимуть за звичайним графіком.

У каналі мерії опублікували відео.

Нагадаємо, у Києві 19 червня обвалилася пішохідна частина Повітрофлотського шляхопроводу. Обійшлося без постраждалих. Проте аварія вплинула на рух авто і громадського транспорту. У КМДА повідомили, що ремонт шляхопроводу планували провести у 2024 році.

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КМДА Київ
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