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Обрушение на Воздухофлотском путепроводе в Киеве: улицу Борщаговскую открыли для авто

Среда 19 июня 2024 23:29
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Обрушение на Воздухофлотском путепроводе в Киеве: улицу Борщаговскую открыли для авто Фото: возобновленное движение по улице Борщаговской в Киеве (скриншот с видео КГГА)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве после устранения препятствий, возникших в результате обрушения части Воздухофлотского путепровода, открыто движение автотранспорта по улице Борщаговской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Движение автотранспорта по улице Борщаговской под Воздухофлотским путепроводом полностью восстановлено", - говорится в сообщении городской администрации.

В КГГА уверяют, что утром 20 июня трамваи №1, 3 будут курсировать по обычному графику.

В канале мэрии опубликовали видео.

Напомним, в Киеве 19 июня обрушилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода . Обошлось без пострадавших. Однако авария повлияла на движение авто и общественного транспорта. В КГГА сообщили, что ремонт путепровода планировалось провести в 2024 году.

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КГГА Киев
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