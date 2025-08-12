Обвал цін і попиту? Що насправді відбувається на ринку нерухомості у 2025 році

Які тенденції на ринку нерухомості 2025

"Попит на житло залишається стабільно високим, особливо на оренду. Квартири здаються швидше, на ринку купівлі - стабільність: активність покупців тримається приблизно на тому рівні, що торік. Ринок загалом адаптувався до умов війни, став менш емоційним до загроз, хоча відчуває тиск через інфляцію й доступність іпотеки", - каже Суділковський.

За його словами, найгарячішим сегментом залишається оренда. У серпні квартира в Києві здається в середньому за 6 днів.

"Вторинний ринок купівлі також відновився. Активність сягнула 70-80% довоєнного рівня. Ті, хто чекали обвалу цін на первинці - так і не дочекались. Валютні коливання, здешевшання долара відносно євро знову нагадали про актуальність ідеї придбати житло, щоб гроші не проїдала інфляція", - додає експерт.

На ринок нерухомості також вплинула катастрофічна ситуація з робочою силою на будівництвах, оскільки значна кількість чоловіків пішли на фронт. Крім цього, дорога логістика, обмежений вибір контракторів теж ускладнили ситуацію і спровокували здорожчання.

Попит на первинку надалі зростатиме

"Цього місяця представили державну стратегія розвитку іпотечного ринку, що має на меті зробити купівлю житла доступнішою. Це має спонукати до подальшого розвитку первинного ринку, бо один з фокусів - це саме надати українцям можливість купувати сучасне житло", - каже Суділковський.

При цьому розвиток іпотеки ще додатково підніме попит на нові метри й первинка, ймовірно, продовжить своє зростання.

"Хоча, звісно, найбільше на ціни впливають успіхи ЗСУ на фронті", - наголошує експерт.

Ціни на первинному ринку України (скриншот сайту ЛУН)