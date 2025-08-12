Обвал цін і попиту? Що насправді відбувається на ринку нерухомості у 2025 році

Ринок нерухомості у 2025 році зберігає стабільність: попит на оренду високий, а купівельна активність на вторинці досягла 70-80% довоєнного рівня. Очікуваного обвалу цін на первинку так і не сталося.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський.
"Попит на житло залишається стабільно високим, особливо на оренду. Квартири здаються швидше, на ринку купівлі - стабільність: активність покупців тримається приблизно на тому рівні, що торік. Ринок загалом адаптувався до умов війни, став менш емоційним до загроз, хоча відчуває тиск через інфляцію й доступність іпотеки", - каже Суділковський.
За його словами, найгарячішим сегментом залишається оренда. У серпні квартира в Києві здається в середньому за 6 днів.
"Вторинний ринок купівлі також відновився. Активність сягнула 70-80% довоєнного рівня. Ті, хто чекали обвалу цін на первинці - так і не дочекались. Валютні коливання, здешевшання долара відносно євро знову нагадали про актуальність ідеї придбати житло, щоб гроші не проїдала інфляція", - додає експерт.
На ринок нерухомості також вплинула катастрофічна ситуація з робочою силою на будівництвах, оскільки значна кількість чоловіків пішли на фронт. Крім цього, дорога логістика, обмежений вибір контракторів теж ускладнили ситуацію і спровокували здорожчання.
"Цього місяця представили державну стратегія розвитку іпотечного ринку, що має на меті зробити купівлю житла доступнішою. Це має спонукати до подальшого розвитку первинного ринку, бо один з фокусів - це саме надати українцям можливість купувати сучасне житло", - каже Суділковський.
При цьому розвиток іпотеки ще додатково підніме попит на нові метри й первинка, ймовірно, продовжить своє зростання.
"Хоча, звісно, найбільше на ціни впливають успіхи ЗСУ на фронті", - наголошує експерт.
