Обвал цін на гречку та нові ціни на яйця: скільки коштують продукти в супермаркетах 9 липня

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Хліб: цінники стабільні, а найдешевшу позицію (житній хліб за 13,79 грн) сьогодні пропонує "Сільпо".
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Яйця: "Ашан" змінив акційну лінійку, піднявши ціну за 10 штук до 29 грн, тоді як у "Сільпо" вартість десятка навпаки трохи знизилася - до 44,40 грн.
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Гречка: мережа "Сільпо" пропонує вартість кілограма майже вдвічі дешевше - до 36,99 грн.
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Молоко: вартість малих паковань залишається абсолютно нерухомою в межах 21,30-21,90 грн по всіх супермаркетах.
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Олія: найдоступніша ціна утримується в "Ашані" за 48,20 грн, тоді як у "Сільпо" аналогічна позиція подорожчала на 3 гривні.
Для порівняння в кожній мережі (АТБ, "Сільпо", Novus та "Ашан") відбиралися виключно найдешевші пропозиції у своїх категоріях, опубліковані на сайтах ритейлерів.
Гречка: різке падіння ціни в "Сільпо"
Мережа "Сільпо" пропонує крупу ядрицю "Ситий двір" за ціною 36,99 грн/кг, що на тлі загальноринкових тенденцій є найдешевшою пропозицією. В інших супермаркетах вартість утримується на рівні минулої доби:
- "Сільпо" (крупа "Ситий двір", 1 кг) - 36,99 грн
- АТБ (крупа "Розумний вибір", 1 кг) - 65,90 грн
- Novus (крупа Marka Promo, 1 кг) - 65,99 грн
- "Ашан" (крупа Auchan ядриця, 1 кг) - 69,90 грн
Фото: ціни на продукти в українських супермаркетах серед найнижчих пропозицій станом на 9 липня (інфографіка РБК-Україна)
Яйця: подорожчання в "Ашані" та зниження в "Сільпо"
Категорія курячих яєць (С1) продемонструвала різноспрямовану динаміку:
- На зміну вчорашньому рекорду в "Ашані" (33 грн за десяток) прийшла поштучна позиція за 2,90 грн (відповідно 29,00 грн за 10 шт.).
- У "Сільпо" вартість столових яєць "Пашот" (10 шт.) знизилася до 44,40 грн (у середу зафіксували стрибок до 48,29 грн).
- АТБ (яйце "Своя лінія" 1 категорія, 10 шт.) - 43,90 грн
- Novus (яйця Marka Promo, 10 шт.) - 50,99 грн
Хліб: стабільність лінійки
У хлібобулочному сегменті кардинальних змін не відбулося, проте:
- Через зміну конкретних найменувань у наявності найнижчий цінник зафіксовано в "Сільпо" - хліб житній діабетичний "Формула смаку" (300 г) коштує 13,79 грн.
- АТБ (хліб тостовий ніжний "Кристинопіль", 300 г) - 20,30 грн
- "Ашан" (хліб житній діабетичний "Формула смаку", 300 г) - 20,70 грн
- Novus (хліб "Український" половина нарізаний Marka Promo, 400 г) - 25,79 грн
Молоко: мінімальні коригування великого пакування
Ціни на пастеризоване молоко в малих пакованнях (400-450 г) залишилися на рівні середи, але не всюди.
- Зміни торкнулися лише торгової марки в Novus за рахунок оновлення бюджетної лінійки 900 г за 37,79 грн:
- АТБ ("Щоденний збір" 2,5%, 450 г) - 21,30 грн
- "Сільпо" ("Повна Чаша" 2,6%, 450 г) - 21,49 грн
- "Ашан" (Auchan 2,6%, 400 г) - 21,90 грн
Соняшникова олія: "Ашан" тримає мінімум
У категорії рафінованої соняшникової олії (пляшки об'ємом 0,5 л) найдоступнішою залишається продукція:
- Власної марки в "Ашані" - 48,20 грн.
- Тим часом у "Сільпо" олія "Премія" за добу додала в ціні 3 гривні. ("Премія", 0,5 л) - 55,49 грн (вчора було 52,49 грн)
- АТБ ("Своя лінія", 0,5 л) - 53,13 грн
- Novus ("Щедрий Дар", 500 мл) - 64,62 грн