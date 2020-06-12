ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обвал цен на нефть продолжается из-за опасений второй волны эпидемии

Новости » Экономика     12.06.2020 - 10:26
Обвал цен на нефть продолжается из-за опасений второй волны эпидемии
Фото: танкер с нефтью (oilnews)

За последнюю неделю цены снизились более чем на 10%

Цены на нефть в пятницу, 12 июня, снижаются второй день подряд, поскольку рост числа случаев заболевания коронавирусом в США на этой неделе повысил перспективы второй волны вспышки COVID-19. Нефть заканчивает неделю первым снижением после роста в течение 1,5 месяцев роста.

Об это сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть Brent упали на 3,35%, до 37,26 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени после падения более чем на 8% в четверг. Нефть марки WTI подешевела 3,66%, до 35,01 долларов за баррель после снижения на 8% на предыдущей сессии.

Рост, который поднял нефть с апрельских минимумов, на этой неделе застопорился, так как рынок столкнулся с реальностью того, что пандемия коронавируса может быть далека от завершения, причем только в Соединенных Штатах число случаев превысило 2 млн человек

Barclays в пятницу повысил свои прогнозы цен на нефть на этот год на 4 доллара за баррель, сославшись на больший дефицит во второй половине года. Однако британский банк выразил осторожность в отношении медленного восстановления в ближайшей перспективе.

В настоящее время банк оценивает цены на нефть марки Brent на уровне 41 доллар за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate - на 37 долларов, и ожидает, что в третьем квартале цена на нефть марки Brent составит в среднем 37 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть в США в среднем составляют 34 доллара.

Производители из Соединенных Штатов, а также из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, группы, известной как ОПЕК+, сокращают поставки на рекордные объемы.

Тем не менее, согласно правительственным данным, запасы нефти и бензина в США выросли на прошлой неделе. Запасы сырой нефти в США выросли до рекордных 538,1 млн баррелей, поскольку в страну поступал дешевый импорт из Саудовской Аравии.

Как сообщало РБК-Украина, Goldman Sachs повысил свои прогнозы цен на нефть на 2020 год.

При этом Brent теперь оценивается в 40,40 долларов за баррель, а WTI - в 36 долларов за баррель. Однако инвестбанк предупредил, что цены, скорее всего, снизятся в ближайшие недели из-за неопределенности спроса и перевеса запасов.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины нефть
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь