Обвал цен на нефть продолжается из-за опасений второй волны эпидемии

Фото: танкер с нефтью (oilnews)

За последнюю неделю цены снизились более чем на 10%

Цены на нефть в пятницу, 12 июня, снижаются второй день подряд, поскольку рост числа случаев заболевания коронавирусом в США на этой неделе повысил перспективы второй волны вспышки COVID-19. Нефть заканчивает неделю первым снижением после роста в течение 1,5 месяцев роста.

Об это сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть Brent упали на 3,35%, до 37,26 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени после падения более чем на 8% в четверг. Нефть марки WTI подешевела 3,66%, до 35,01 долларов за баррель после снижения на 8% на предыдущей сессии.

Рост, который поднял нефть с апрельских минимумов, на этой неделе застопорился, так как рынок столкнулся с реальностью того, что пандемия коронавируса может быть далека от завершения, причем только в Соединенных Штатах число случаев превысило 2 млн человек

Barclays в пятницу повысил свои прогнозы цен на нефть на этот год на 4 доллара за баррель, сославшись на больший дефицит во второй половине года. Однако британский банк выразил осторожность в отношении медленного восстановления в ближайшей перспективе.

В настоящее время банк оценивает цены на нефть марки Brent на уровне 41 доллар за баррель, а нефть марки West Texas Intermediate - на 37 долларов, и ожидает, что в третьем квартале цена на нефть марки Brent составит в среднем 37 долларов за баррель, в то время как фьючерсы на нефть в США в среднем составляют 34 доллара.

Производители из Соединенных Штатов, а также из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, группы, известной как ОПЕК+, сокращают поставки на рекордные объемы.

Тем не менее, согласно правительственным данным, запасы нефти и бензина в США выросли на прошлой неделе. Запасы сырой нефти в США выросли до рекордных 538,1 млн баррелей, поскольку в страну поступал дешевый импорт из Саудовской Аравии.

Как сообщало РБК-Украина, Goldman Sachs повысил свои прогнозы цен на нефть на 2020 год.

При этом Brent теперь оценивается в 40,40 долларов за баррель, а WTI - в 36 долларов за баррель. Однако инвестбанк предупредил, что цены, скорее всего, снизятся в ближайшие недели из-за неопределенности спроса и перевеса запасов.

Отметим, НБУ в своем макроэкономическом прогнозе заложил среднюю цену на нефть в 2020 году на уровне 35 долларов за баррель.

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Автор: Александр Белоус