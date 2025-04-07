Обвал триває: європейські акції звалилися через розв'язану Трампом торгову війну

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 впав 7 квітня на 5,8%, демонструючи падіння четверту сесію поспіль і наближаючись до найрізкішого одноденного зниження з початку пандемії COVID-19.

Індекс Німеччини, чутливий до торгівлі, продемонстрував падіння на 6,1%, і він серед найбільш постраждалих ринків у єврозоні.

На вихідних Трамп заявив журналістам, що інвесторам доведеться прийняти ліки, і що він не піде на угоду з Китаєм, доки не буде вирішене питання торгового дефіциту США, що спричинило нову хвилю продажів на азійських ринках.

"Протягом вихідних була певна надія на те, що, можливо, ми побачимо початок переговорів, але отримані нами досі повідомлення говорять про те, що президент Трамп задоволений реакцією ринку і що він має намір продовжувати в тому самому дусі", - сказав Річард Флакс, головний інвестиційний директор Moneyfarm.

Контрзаходи ЄС

Країни Європейського Союзу зважують схвалення першого набору цільових контрзаходів на імпорт США на суму до 28 млрд доларів найближчими днями. Блок із 27 країн стикається з 25% імпортними митами на сталь, алюміній і автомобілі та "взаємними" митами в розмірі 20% з 9 квітня майже на всі інші товари.

Європейський центральний банк підрахував, що всеосяжний тариф США знизить зростання єврозони на 0,3 відсоткових пункти в перший рік. Контрмита ЄС щодо США збільшать збиток до 0,5 процентного пункту.

Оскільки економічні перспективи погіршилися, інвестори збільшили свої ставки на зниження відсоткових ставок ЄЦБ і Федеральною резервною системою США.

Загальноєвропейський індекс STOXX 600 приблизно на 17% нижчий за свій історичний максимум, досягнутий у березні, до того, як побоювання з приводу економічних наслідків торгової політики Трампа звели нанівець ралі на світовому ринку.