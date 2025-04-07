"Дійсно страшно": катастрофа на ринках через тарифи Трампа ще не закінчилася

Катастрофа на фінансових ринках, спровокована тарифами президента США Дональда Трампа, продовжилася 7 квітня. Азіатські акції обвалилися з відкриття торгів, а ф'ючерси на акції в США показали, що втрата 5 трлн доларів минулого тижня це не межа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Індекс MSCI Asia Pacific впав на 7,9%, що є найбільшим падінням з жовтня 2008 року. Це сталося після того, як Трамп різко висловився про свою тарифну політику. Президент США запропонував журналістам у неділю ввечері "забути про ринки на секунду".

"Я не хочу, щоб щось пішло не так, але іноді доводиться приймати ліки, щоб щось виправити", - сказав Трамп.

На багатьох азіатських ринках почалася паніка. Ключовий показник китайських акцій у Гонконзі впав більш ніж на 9%. Ієна різко зросла, оскільки інвестори шукали безпечних притулків, а нафта марки Brent впала більш ніж на 4%. Ф'ючерси на Nasdaq впали більш ніж на 4%.

Після відкриття ринків після вихідних фондовий індекс Тайваню впав на 9,8%, що стало найбільшим падінням за всю історію. Ф'ючерси на японські акції були ненадовго припинені через спрацьовування автоматичного вимикача, тоді як акції Nintendo і Sony впали більш ніж на 10%.

Занепокоєння інвесторів сягнуло піку, коли Трамп ясно дали зрозуміти, що, на відміну від попередніх фінансових криз, уряд США не поспішає їм на допомогу, а Китай заявив, що запровадить відповідні мита проти США.

Поки тривали хвилювання на ринках, деякі близькі до Трампа люди закликали його переглянути свої плани перед крайнім терміном 9 квітня для набрання чинності мит у відповідь.

"Я твердо переконаний, що введення мит 9 квітня проти всього світу, які значно перевищують ті, що стягуються з нас, є помилкою", - написав мільярдер Білл Екман, засновник хедж-фонду Pershing Square і ключовий прихильник Трампа. У своєму пості Екман написав, що Трамп не "непогрішний", і закликав до 90-денного відтермінування введення мит.

"Це не те, за що ми голосували", - написав він в окремому пості.

Реакція Пекіна

Оскільки надії на відтермінування з боку Вашингтона згасають, ринки і чиновники стежать за реакцією Пекіна. Виникають припущення, що Китай може агресивно девальвувати юань після того, як минулого тижня уряд президента Сі Цзіньпіна оприлюднив відповідні мита в розмірі 34% на американські товари.

"Це найбільш волатильний ринок, який я коли-небудь бачив від часу спалаху Covid, а ми тільки на початку терміну Трампа", - сказав Кен Чунг, головний азіатський валютний стратег Mizuho Bank у Гонконзі.

Побоювання рецесії

Масштабний розпродаж посилив і без того побоювання з приводу глобальної рецесії і збільшив очікування того, що ФРС США спробує відреагувати.

"Ми оцінюємо ймовірність рецесії в економіці США в 50%", - написали стратеги TD, включно з Оскаром Муньйосом, у замітці від 6 квітня. Вони додали, що переносять свої очікування зниження ставки ФРС з липня на червень.

Міністр фінансів Скотт Бессент сказав, що "немає причин" враховувати рецесію в цінах. Бессент назвав ринкову бійню короткостроковою реакцією.

"Час від часу ми отримуємо такі короткострокові ринкові реакції", - сказав Бессент. "Ринок постійно недооцінює Дональда Трампа".

"Дійсно страшно"

Валютний трейдер Мінцзе Ву з фінансової компанії StoneX, що працює в самому серці ділового району Сінгапуру, заявив, що спостерігає скорочення обсягів торгів і зникнення ліквідності.

"Інвестори намагаються гадати на кавовій гущі щодо Трампа, але це просто неможливо зробити. Люди дійсно налякані тим, що відбувається", - сказав він.

Рух фондового ринку показав, що аналітики ще не враховували тривалу глобальну торговельну війну у своїх прогнозах корпоративних доходів. Деякі стратеги тепер розглядають сценарії падаючого ринку і проводять порівняння, починаючи з краху 1987 року, який згадують як "Чорний понеділок".

Однак якщо щось із цього і спонукає команду Трампа переглянути крайній термін введення мит цього тижня, то вони про це не сигналізували.

"Тарифи будуть запроваджені", - заявив 6 квітня міністр торгівлі Говард Лютнік, додавши, що Трамп "оголосив про це, і він не жартував".