Обвал продолжается: европейские акции рухнули из-за развязанной Трампом торговой войны

Общеевропейский индекс STOXX 600 упал 7 апреля на 5,8%, демонстрируя падение четвертую сессию подряд и приближаясь к самому резкому однодневному снижению с начала пандемии COVID-19.

Индекс Германии, чувствительный к торговле, продемонстрировал падение на 6,1%, и он среди наиболее пострадавших рынков в еврозоне.

На выходных Трамп заявил журналистам, что инвесторам придется принять лекарство, и что он не пойдет на сделку с Китаем, пока не будет решен вопрос торгового дефицита США, что вызвало новую волну продаж на азиатских рынках.

"В течение выходных была некоторая надежда на то, что, возможно, мы увидим начало переговоров, но полученные нами до сих пор сообщения говорят о том, что президент Трамп доволен реакцией рынка и что он намерен продолжать в том же духе", - сказал Ричард Флакс, главный инвестиционный директор Moneyfarm.

Контрмеры ЕС

Страны Европейского Союза взвешивают одобрение первого набора целевых контрмер на импорт США на сумму до 28 млрд долларов в ближайшие дни. Блок из 27 стран сталкивается с 25% импортными пошлинами на сталь, алюминий и автомобили и "взаимными" пошлинами в размере 20% с 9 апреля почти на все остальные товары.

Европейский центральный банк подсчитал, что всеобъемлющий тариф США снизит рост еврозоны на 0,3 процентных пункта в первый год. Контрпошлины ЕС в отношении США увеличат ущерб до 0,5 процентного пункта.

Поскольку экономические перспективы ухудшились, инвесторы увеличили свои ставки на снижение процентных ставок ЕЦБ и Федеральной резервной системой США.

Общеевропейский индекс STOXX 600 примерно на 17% ниже своего исторического максимума, достигнутого в марте, до того, как опасения по поводу экономических последствий торговой политики Трампа свели на нет ралли на мировом рынке.