Американские биржи снижаются после краха нефтяного рынка

Фото: Dow Jones (dowjones.com)

Падение цен на нефть может свидетельствовать о более глубоких проблемах

Уолл-стрит во вторник, 21 апреля, снижается второй день подряд, поскольку падение цен на нефть в США и плохие прогнозы годовой прибыли компаний предвещают самый большой экономический спад со времен Великой депрессии, вызванный вспышкой коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Индекс Dow Jones снизился на 4 1,86% до 23 210,49, индекс S&P 500 упал на 2,07% до 2764,73, а Nasdaq Composite cнизился на 2,35% до 8 359,96.

Фьючерс на Brent с поставкой в июне падал в течение дня до 18,10 долларов, самого низкого уровня с ноября 2001 года, и торгуется уровне 19,95 долларов, что на 22% ниже вчерашнего закрытия.

Июньский контракт на американскую нефть марки WTI снизился на 23,7% до 15,60 долларов за баррель. Майский фьючерс вернулся в положительную зону и торгуется около 4 долларов за баррель после падения до минус 40 долларов в понедельник.

Владельцы майского контракта оказались в беспрецедентном положении, когда им приходилось доплачивать покупателям, согласным забрать физические объемы нефти. Ожидается, что основной центр хранения в США в Кушинге, штат Оклахома, пункт доставки нефти по американскому контракту на WTI, будет заполнен в течение нескольких недель.

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал правительство предоставить помощь для нефтегазовой промышленности США, назвав крах понедельника "финансовым давлением" и призвав остановить импорт из Саудовской Аравии.

Почти все основные субиндексы S&P 500 упали, энергетический индекс снизился в седьмой раз за восемь сессий после того, как контракт WTI рухнул ниже нуля.

После обвала июньских фьючерсных контрактов инвесторы стали опасаться масштабов экономического ущерба от масштабных ограничительных по блокировке, которые остановили деловую активность и вызвали миллионы увольнений.

Индекс S&P 500 поднялся более чем на 25% по сравнению с мартовским минимумом, стимулируемый триллионами долларов, но по-прежнему остается почти на 17% ниже своего рекордного максимума.

Число заявок на пособие по безработице в США за последний месяц составило 22 миллионов, поскольку американский бизнес предпринял радикальные меры по снижению издержек, чтобы выдержать спад.

Напомним, торги по майскому фьючерсу на WTI в понедельник, 20 апреля, завершились на уровне минус 37,63 долларов за баррель, а минимум был зафиксирован на уровне минус 40,32 долларов.

После падения цен на нефть президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что его администрация рассматривает вопрос о прекращении импорта саудовской сырой нефти, чтобы помочь американской промышленности по добыче нефти.