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Обвал рубля и уход западных компаний привел к длинным очередям в российских магазинах

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Москва, Суббота 05 марта 2022 08:28
Обвал рубля и уход западных компаний привел к длинным очередям в российских магазинах Фото: очередь в IKEA (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Обвал рубля и уход крупнейших западных компаний после вторжения России в Украину привел к длинным очередям в магазинах. Жители России спешат запастись высококачественными товарами и оборудованием до того, как полки опустеют или цены вырастут еще больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На этой неделе рубль потерял треть своей стоимости после того, как Запад ввел беспрецедентные санкции, чтобы наказать Россию за вторжение в Украину. Эти шаги заморозили большую часть резервов центрального банка в размере 640 миллиардов долларов и запретили нескольким банкам доступ к глобальной платежной системе SWIFT, что оставило рубль в свободном падении.

Россияне готовятся к неопределенному будущему с растущей инфляцией, экономическими трудностями и еще более резким сокращением импортных товаров.

Зак Уитлин, аналитик Eurasia Group, отмечает, что санкции уже бьют по потребителям из-за скачков цен и сбоев в цифровых платежах. Уход иностранных брендов, таких как IKEA, создает "эффект снежного кома", добавил он.

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году автомобили, машины и автозапчасти составили почти половину российского импорта на сумму 293 миллиарда долларов.

По прогнозам JPMorgan, немедленный экономический шок вызовет сокращение ВВП на 35% во втором квартале и на 7% в 2022 году. Но "растущая политическая и экономическая изоляция сократит потенциал роста России в ближайшие годы", - добавил он.

Но транснациональные корпорации, от технологических фирм Apple и Microsoft до производителей потребительских товаров Nike и Diageo, разорвали связи с Россией, а это означает, что покупатели будут иметь ограниченный доступ к потребительским товарам, к которым они привыкли за три десятилетия.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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