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Обвал рубля і відхід західних компаній призвів до довгих черг в російських магазинах

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Москва, Субота 05 березня 2022 08:28
Обвал рубля і відхід західних компаній призвів до довгих черг в російських магазинах Фото: черга в IKEA (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Обвал рубля і відхід найбільших західних компаній після вторгнення Росії в Україну призвів до довгих черг в магазинах. Жителі Росії поспішають запастися високоякісними товарами та обладнанням до того, як полки спорожніють або ціни зростуть ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На цьому тижні рубль втратив третину своєї вартості після того, як Захід ввів безпрецедентні санкції, щоб покарати Росію за вторгнення в Україну. Ці кроки заморозили більшу частину резервів центрального банку в розмірі 640 мільярдів доларів і заборонили декільком банкам доступ до глобальної платіжної системи SWIFT, що залишило рубль у вільному падінні.

Росіяни готуються до невизначеного майбутнього зі зростаючою інфляцією, економічними труднощами і ще більш різким скороченням імпортних товарів.

Зак Вітлін, аналітик Eurasia Group, зазначає, що санкції вже б'ють по споживачах через стрибки цін і збої в цифрових платежах. Догляд іноземних брендів, таких як IKEA, створює "ефект сніжної грудки", додав він.

За даними Федеральної митної служби, минулого року автомобілі, машини і автозапчастини склали майже половину російського імпорту на суму 293 мільярди доларів.

За прогнозами JPMorgan, негайний економічний шок викличе скорочення ВВП на 35% у другому кварталі і на 7% в 2022 році. Але "зростаюча політична та економічна ізоляція скоротить потенціал зростання Росії в найближчі роки", - додав він.

Але транснаціональні корпорації, від технологічних фірм Apple і Microsoft до виробників споживчих товарів Nike і Diageo, розірвали зв'язки з Росією, а це означає, що покупці матимуть обмежений доступ до споживчих товарів, до яких вони звикли за три десятиліття.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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