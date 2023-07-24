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Обвал мосту на Закарпатті. Кількість постраждалих зросла

Фото: у Закарпатській області обвалився міст (t.me/zoda_inform)
Автор: Наталія Кава

Кількість постраждалих в результаті обвалу мосту у Тячівському районі Закарпатської області, зросла до п'яти осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

Нагадаємо, у понеділок, 24 липня, близько 19:00 до Служби порятунку надійшла інформація щодо руйнування автомобільного мосту. Протяжність мосту становить близько 30 метрів, а розташований він між смт Тересва та селом Бедевля Тячівського району.

В результаті руйнування мосту в річку Тересва впали 2 транспортні засоби: один вантажний та один легковий автомобілі.

Попередньо, 5 осіб травмовано - двоє жінок та троє неповнолітніх, віком 10, 15 та 17 років. Всіх потерпілих госпіталізували до медзакладу із травмами легкої та середньої важкості.

"Сполучення по автомобільній дорозі національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" припинено. На місці працюють рятувальники, поліція та інші екстрені служби", - сказано у повідомленні.

На місці події було залучено 4 одиниці техніки ДСНС та 17 осіб особового складу.

Фото: обвал мосту на Закарпатті (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Греції через обвал мосту на в'їзді до міста Патра загинули двоє людей.

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